...parte ma quello che ci si aspettava (e forse si aspettavano anche i nuovi proprietari) era un... ma ci sono stati altri trasferimenti in passato (, Verratti, Donnarumma, Insigne ) che ...... facendosi poi suggestionare dall'opzione(ma non è detto che lasci l'Arsenal a condizioni favorevoli). Considera Gedson Fernandes adatto al ruolo diMilinkovic, valuta anche Veerman ...Come mostra la foto sotto, Tonali sta finendo di svolgere le visite mediche per il suoclub. ... Prima di Tonali , il record spettava a, che nel trasferimento al Chelsea aveva fatto ...

Jorginho di nuovo in Serie A, arriva l’annuncio dell’agente Calciomercatonews.com

ROMA - La chiave: Paredes al Galatasaray, Torreira alla Lazio. È l’incastro che serviva per favorire l’arrivo del play uruguaiano. Paredes è rientrato al PSG dal prestito alla Juve, ha un accordo con ...La Lazio sta iniziando a muoversi sul mercato. Lotito dopo aver cambiato direttore sportivo vuole costruire una squadra forte per Sarri ...