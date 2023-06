Jennifer Lawrence ammette | Non ho ancora del tutto capito Madre!

(Di martedì 27 giugno 2023) L'attriceha svelato, durante un'apparizione televisiva, che non hadelil film, diretto da Darren Aronofsky.ha ammesso di non averedelil film, di cui era stata protagonista. Il progetto firmato da Darren Aronofsky, arrivato nelle sale nel 2017, sembra abbia lasciato qualche dubbio anche all'attrice, nonostante all'epoca avesse una relazione con il regista. La star non ha le idee molto chiare Durante un'apparizione al talk show condotto da Andy Cohen,ha rivelato: "Sarò onesta. Avevo una storia con il regista quindi avevo degli appunti". ...

L'attrice di "Hunger Games" ha rivelato al podcast Rewatchables di aver sostenuto l'audizione per 'Twilight' nel 2008 senza passarla. "L'unica volta in cui sono stata davvero devastata dal fallimento ...ha ammesso di non avere ancora del tutto capito il film Madre! , di cui era stata protagonista. Il progetto firmato da Darren Aronofsky, arrivato nelle sale nel 2017, sembra abbia ...ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente . La star attualmente impegnata nella promozione di Fidanzata in ...

Nemmeno una Jennifer Lawrence senza filtri può salvare ‘Fidanzata in affitto’ Rolling Stone Italia

L'attrice Jennifer Lawrence ha svelato, durante un'apparizione televisiva, che non ha ancora capito del tutto il film Madre!, diretto da Darren Aronofsky.Jennifer Lawrence ha confessato la sua nostalgia per "Katniss", l'eroina interpretata in tutti e 4 i capitoli della saga ...