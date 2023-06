Jannik Sinner può uscire dalla top-8 prima di Wimbledon? La minaccia di Fritz fa paura prima dello Slam

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023)ha dato appuntamento a, il terzodella stagione che andrà in scena sull’erba britannica dal 3 al 16 luglio. Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, anche se l’altoatesino è reduce dal ritiro di Halle e nell’ultimo mese non ha particolarmente brillato. Il 21enne inseguirà la svolta nel torneo di riferimento su questa superficie e cercherà di farsi strada il più possibile, ma molto dipenderà anche dal tabellone e dagli avversari che si troverà di fronte. Proprio per questo sarà fondamentale il sorteggio e per avere dei vantaggi sarà importante presentarsi tra i migliori 8 giocatori al mondo. Al momentooccupa l’ottavo posto del ranking ATP con 3.345 punti, ma ...