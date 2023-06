James Gunn | Sono stanco dei film sui supereroi pigri e privi di motivazioni per ciò che accade

(Di martedì 27 giugno 2023)si prepara a supervisionare il nuovo DC Universe, sperando di poter dare una ventata d'aria fresca aisui. Tutti gli occhi dei fan della DC, e non solo,puntati su Superman: Legacy e sull'inizio del nuovo DC Universe sul grande schermo. A supervisionare il tutto ci penseràche ha detto addio alla Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3. Intervistato ai microfoni del podcast Inside of You, il regista ha voluto commentare lo stato attuale deisuie come, a suo modo di vedere, siano diventati del tutto. "Faremo molta attenzione a ciò che andremo a realizzare. Ultimamente la gente si è imta con le storie sui, ...

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia secondo cui fosse nelle fasi finali dei casting per Superman: Legacy e pronto a chiudere il cerchio. Un nuovo aggiornamento arriva da The Hollywood Reporter secondo cui il nuovo interprete dell'uomo d'... Arrivano da The Hollywood Reporter nuovi dettagli in merito ai casting di Superman: Legacy. La ricerca di dei perfetti Lois Lane e Clark Kent per il grande schermo si sta facendo sempre più intensa e i nomi coinvolti nei test screening sembrano tutti interessanti.

I casting per trovare il nuovo Superman sembrerebbero essere ormai agli sgoccioli: un annuncio potrebbe arrivare già durante la prossima settimana.Superman: Legacy sarà il primo film del nuovo DCU, ma a quanto pare non segnerà l'alba dei supereroi nel mondo narrativo di James Gunn.