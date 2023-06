Italia Under 21 | Nicolato | 'Mi aspettavo un girone equilibrato | ci giocheremo le nostre carte L'assenza di Haaland'

U21 - Norvegia U21 1 (ore 18) Incontro valevole per la terza giornata del Gruppo B degli Europei21. Gli Azzurrini, che hanno perso la sfida iniziale contro la Francia, sono secondi con ...21, qualificazione in bilico: parla Nicolato . Europei21: il Ct degli azzurrini presenta la Norvegia . Tonali in Premier dopo il torneo: il giudizio del tecnico .- ......in questi giorni in Romania e Georgia dove sono in corso di svolgimento gli Europei21 . ... Domani sera, mercoledì 28 giugno alle 20:45, l'scenderà in campo per affrontare la Norvegia ...

Europei Under 21, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni La Gazzetta dello Sport

C'è la Norvegia sulla strada dell'Italia agli Europei Under 21, ultima avversaria del girone con vista sui quarti di finale. La situazione ...Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze d ...