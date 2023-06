Italia U21 | Pellegri | “Secondo me non si è ancora vista la Nazionale più bella”

(Di martedì 27 giugno 2023) L’attaccante del Torino e dellana U21, Pietro, alla vigilia della sfida contro la Norvegia valevole per gli Europei U21 2023, ha parlato in conferenza stampa: “menon si èl’migliore. Anche nella fase di preparazione a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e qualità,me l’piùdevearrivare. Norvegia? Li abbiamo studiati in questi giorni , è una squadra che ha grande palleggio e fisicità, dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per fare al meglio la gara”. “Aver segnato a 16 anni in serie A? Ci sono stati lati positivi e negativi, ti ritrovi catapultato in un mondo in cui ragazzi di 15-16 anni non si ...

Se la Francia, impegnata nell'altra sfida del girone contro la Svizzera, sembra ormai sicura del primo posto (1,33, con l'e proprio la Svizzera a 5,50), gli Azzurrini restano la quarta squadra ...Commenta per primo Novanta minuti per essere tra le migliori otto d'Europa. L 'chiude il girone agli Europei di categoria sfidando domani sera la Norvegia, ultima a zero punti, in un match da vincere assolutamente. Gli Azzurrini , per gli esperti Sisal, partono ...Le probabili formazioni di- Norvegia(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Gnonto, Pellegri. CT: Paolo Nicolato. ...

ROMA - Tutto in 90 minuti. A Cluj, mercoledì sera, la Nazionale Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo e la possibilità di restare in corsa per un posto ai Giochi Olimpic ...Vincere e poi sperare che non arrivi il biscotto: l’ Italia Under 21 arriva all’ultima giornata del suo girone degli Europei di categoria con la qualificazione ancora in bilico. Si gioca tutto contro ...