Italia U21 | Nicolato | «Norvegia? Per fortuna non c’è Haaland…»

(Di martedì 27 giugno 2023) Le parole di Paolo, commissario tecnico dell’U21, alla vigilia della sfida contro laPaolo, ct dell’Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della. LE PAROLE – «Ho detto sin dall’inizio che questo sarebbe stato un girone difficile, c’è grande qualità e sono tutte partite che non puoi pensare di dominare dall’inizio alla fine. C’è grande equilibrio, domani ci giocheremo le nostre carte. Era molto difficile ipotizzare di ritrovarci in una situazione con due squadre a sei punti e due a zero. E’ giusto essere arrivati così perché le squadre sono tutte di alto livello, comprese le due che purtroppo rimarranno fuori. La condizione generale è discreta, compatibilmente con l’aver giocato due partite di fila, che hanno ...

Db Cluj (Romania) 22/06/2023 - Euro 2023 / Francia -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Nicolato Agli Europei Under 21, l'di Nicolato giocherà la sua ultima partita ...Barchette di carta in Sala Rossa redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Europeobatte Svizzera 3 - 2 e spera nella qualificazione Olanda -, Mancini: cercheremo di ...Le formazioni ufficiali di- Norvegia(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. NORVEGIA(4 - 3 - 3): ...

Italia U21, Nicolato: "Ci adatteremo alla Norvegia" E su Tonali... Tuttosport

Domani alle 20.45 la Francia under 21 scenderà in campo per l'ultima partita del girone dell'Europe di categoria. Tra i presenti anche Pierre Kalulu che ...C'è la Norvegia sulla strada dell'Italia agli Europei Under 21, ultima avversaria del girone con vista sui quarti di finale. La situazione del girone è incerta per tutte e… Leggi ...