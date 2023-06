Italia-Norvegia | Europei Under21 Paolo Nicolato | “Partita di livello | squadra con buoni principi di gioco”

(Di martedì 27 giugno 2023) L’ha la possibilità di accedere ai quarti di finale deglidi calcioin corso di svolgimento tra Romania e Georgia. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro laper potersi guadagnare la qualificazione, con la certezza che Francia e Svizzera avranno meno chance per poter speculare sul proprio risultato, poiché la Spagna è arrivata al primo posto nel gruppo C.ha presentato così la sfida di domani sera contro la: “La nostra condizione è discreta, compatibilmente con il fatto che abbiamo giocato due partite in fila. Siamo felici di quanto fatto fino ad ora e speriamo di andare avanti, continuando a fare delle buone prestazioni. Ci adatteremo alla, con una strategia apposita per questa ...

Come Battendo lae sperando che la Svizzera batta la Francia per 1 - 0 o 2 - 1. Con una ... 90 al termine del girone D, una sola certezza: l'è in gioco, ma non ha in nessun caso il ...Finora hanno vinto per 2 - 1 contro l'e per 0 - 1 contro la. Gli elvetici, avendo vinto per 1 - 2 contro lae perso per 3 - 2 contro l', potrebbero accontentarsi di un ...Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'U21, alla vigilia della sfida contro laPaolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della. LE PAROLE - "Ho detto sin dall'inizio che questo sarebbe stato un girone difficile, c'è ...

L'Italia ha la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei di calcio Under21 in corso di svolgimento tra Romania e Georgia. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro la Norvegia per pote ...UNDER 21 - L'Italia si prepara alla sfida decisiva contro la Norvegia. Per gli azzurri serve una vittoria per essere (quasi) certi della qualificazione, mentre ...