Istat | migliora la fiducia dei consumatori | cala quella delle imprese

(Di martedì 27 giugno 2023) A giugno 2023 si stima un aumento dell'indice del clima didei(da 105,1 a 108,6). Mentre l'indice composito del clima diregistra una flessione passando da 108,6 a 108,3, segnando una diminuzione per il secondo mese consecutivo e posizionandosi sul livello più basso dallo scorso dicembre. Lo rileva l'indicando che «ladeiraggiunge il valore massimo da febbraio 2022». «L'indice didiminuisce per il secondo mese consecutivo e si posiziona sul livello più basso dallo scorso dicembre". Una flessione che "è determinata soprattutto dal peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello del commercio al dettaglio».

Secondo le previsioni dell', la popolazione italiana diminuirà da 59 milioni a 57,9 milioni ... come la Germania che è riuscita a contenere la crisi demografica, e la Svezia che. Ha ...In relazione alle domande trimestrali sulle esportazioni rivolte alle imprese manifatturiere trimestralmente, l'stima una diminuzione, per il terzo trimestre consecutivo, del numero di imprese ...In relazione alle domande trimestrali sulle esportazioni rivolte alle imprese manifatturiere trimestralmente, l'stima una diminuzione, per il terzo trimestre consecutivo, del numero di imprese ...

L'Istat ha stimato un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 105,1 a 108,6, valore massimo da febbraio 2022) per il mese di giugno 2023, dato che risulta anche superiore ai 105.5 ...