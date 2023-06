Isola d’Elba | malore improvviso della turista trentina 53enne Sara Pedrotti | la direttrice dell’hotel Ortano | “Soccorsi tempestivi ma vani”

(Di martedì 27 giugno 2023) Una vacanza estiva all'Elba si è trasformata in una tragedia per, una donna di 53 anni residente a Trento. Insieme al marito Silvano Zampedri e alla loro figlia di 12 anni,aveva scelto di trascorrere qualche giorno di relax all'"Mare Village and Residence" di Rio Marina, s

Situato sulla costa nord - occidentale dell', affascina i viaggiatori grazie alle sue spiagge incontaminate, le scogliere in granito e le acque cristalline. Qui il tempo sembra rallentare mentre ci si immerge nei semplici piaceri ...Marciana Marina,(, Livorno) 26 giugno 2023 -vela: al via il 10° S&S Swan rendez - vous E' tutto pronto al Circolo della Vela Marciana Marina per lo svolgimento del 10° S&S Swan Rendez - vous, la ...... il Blue Navy Ferries, una compagnia di navigazione italiana con sede a Portoferraio che effettua giornalmente il collegamento tra Piombino e l'. L'operazione non è andata a buon fine per ...