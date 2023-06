Isabella e Manu di Temptation Island sotto accusa | stanno mentendo?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 giugno 2023) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova attesissima edizione di. Il momento delle presentazioni è stato aspramente criticato sul web a causa dei rapporti burrascosi evidenti nelle coppie. Molte di esse, in effetti, sembrano essere già in crisi. A distanza di poche ore, inoltre, sono arrivate le prime segnalazioni su due dei protagonisti. Sembra che la versione raccontata danon corrisponda alla verità e che abbiano messo in piedi diverse bugie solo per essere al centro dell’attenzione. Potrebbe interessarti: Come vedere la replica di20232023,? Le ...