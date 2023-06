Isabel muore a 7 anni | travolta da un’onda mentre faceva il bagno nel mare

Le condizioni disono apparse però subito come estremamente gravi: la piccola era priva di coscienza , cianotica ed era entrata in arresto cardiocircolatorio . Il 188, allertato dai presenti, ...La piccola,Zanichelli , è stata ricoverata in gravi condizioni all' ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo un principio di annegamento verificatosi nella mattinata di domenica. Oltre al bagnino ...La piccola, purtroppo, non ce l'ha fatta. La bambina di 7 anni ricoverata da ieri in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per un principio di annegamento è morta oggi.Zanichelli, 7 anni, di Bagnolo, era stata trascinata al largo da un'onda domenica mattina mentre stava facando il bagno in una spiaggia libera a Lido di Classe, sul litorale di Ravenna. Con lei,...

È successo nel Ravennate: la piccola Isabel Zanichelli è rimasta sott’acqua per troppo tempo. Quando è stata riportata a riva era già cianotica e in arresto cardiocircolatorio ...RAVENNA. Dramma a Ravenna. Una bimba di 7 anni, Isabel Zanichelli, è morta a Lido di Classe dopo essere stata travolta da un'onda. La piccola stava facendo il bagno con il papà e un cuginetto. È stata ...