Irma Testa | Nel pugilato le medaglie più importanti le stiamo portando noi donne

Alla Gazzetta: "È merito nostro se il pugilato sta andando bene. Dopo la sconfitta a Rio 2016 ho pensato di smettere, ora penso a Parigi 2024" Bronze medallist Italy'sposes on the podium with her medal after the women's feather (54 - 57kg) boxing final bout during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Kokugikan Arena in Tokyo on August 3, 2021. (Photo by ..., azzurra di riferimento della boxe azzurra è impegnata in questi giorni con i Giochi europei, di Cracovia. L'obiettivo è quello di conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi: per lei ...I rmanon vuole perdere tempo e punta già a chiudere il discorso qualificazione olimpica. La prima occasione arriva ai Giochi Europei, dove in palio ci sono pass diretti per Parigi 2024. Abbonati, ...

Irma Testa: "Conquisterò Parigi e metterò ko anche i pregiudizi" La Gazzetta dello Sport

Irma a Testa alta e punta Parigi: “metterò da parte anche i pregiudizi”. La pugile punta a chiudere la qualificazione alle Olimpiadi del 2024 ...Ai Giochi Europei l'azzurra a caccia del pass olimpico: "Amo Alessandra e vorrei anche dei figli. Ammiro Federica Pellegrini, mi ha aiutato nella battaglia per il pugilato femminile, se devo caricarmi ...