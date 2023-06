iPhone a rischio | allarme virus | va aggiornato immediatamente

Leggi su chenews

(Di martedì 27 giugno 2023)per gli utentie Apple, alcuni dispositivi vanno aggiornati: la lista completa. I prodotti di casa Apple sono da sempre considerati sicuri e affidabili ma nell’ultimo periodo si è evidenziato unche sta preoccupando. Questo, infatti, metterebbe seriamente ale informazioni degli utenti che utilizzano. Bisogna aggiornarel’– CheNews.itQuesto spyware è stato intercettato dagli esperti di Kaspersky che hanno evidenziato di come talevada a sfruttare le falle presenti in iMessage e nel sistema Apple, iOS. Ragion per cui, una volta dentro al dispositivo gli hacker avrebbero pieno accesso a tutte ...