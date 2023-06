Intrusione incredibile nella casa di una mamma | ma la colpa è sua? La reazione dei vicini ti sorprenderà!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Un vicino fastidioso che entra senza preavvisopropriapuò essere un problema di confine personale per molti. Una proprietaria diha condiviso il suo reclamo su un forum online, chiedendo se fosse "fuori linea" a detestare i visitatori non annunciati. Molti hanno concordato che questo comportamento può essere fastidioso, suggerendo di chiudere la porta a chiave o di richiedere un preavviso via chiamata, messaggio o e-mail. Scopri di più leggendo l'articolo completo. Di cosa parliamo in questo articolo... - Un genitore ha condiviso lafrustrazione per un vicino che entrasenza preavviso - La proprietaria dichiede se è giusto "odiare i visitatori non annunciati" - Molti utenti concordano sulla ...