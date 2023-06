(Di martedì 27 giugno 2023) SAN(RIMINI) (ITALPRESS) – Far fronte all’emergenza delle dipendenze. Questa la sfida lanciata oggi dae dalla Fondazione Sannell’ambito dell’incontro “Links for the future: insieme per restituire un futuro” che si è svolto presso la stessa Comunità, nel giorno successivo alla Giornata Mondiale contro le dipendenze.A sottolineare l’emergenza dipendenze in Italia, i dati della Relazione Europea sulle Droghe, quelli della Relazione al Parlamento sulle Tossicodipendenze e dell’Osservatorio San, che sono stati presentati nel corso dei lavori e hanno evidenziato che: l’Italia è il terzo Paese europeo per l’uso di oppiacei e il quarto per l’utilizzo di sostanze psicoattive; l’età media dei consumatori è drasticamente diminuita; nel 2021 621.000 studenti tra ...

SAN PATRIGNANO (RIMINI) " Far fronte all'emergenza delle dipendenze. Questa la sfida lanciata oggi dae dalla Fondazione San Patrignano nell'ambito dell'incontro "Links for the future: insieme per restituire un futuro" che si è svolto presso la stessa Comunità, nel giorno successivo ...Tornando al segmento principale di Piazza Affari, bancari protagonisti con Bper in testa (+1,89%), seguita da Banco Bpm (+1,66%), Unicredit (+1,43%),(+1,26%) e Mps (+1,135). Tra i ...... Matteo Bigarelli (Bper Factor), Fabio Bollini (Factorit), Alfredo Bresciani (Unicredit Factoring), Enrico Buzzoni (MBFacta), Anna Carbonelli (), Gabriele Deco' (CredemFactor), Andrea ...

Intesa Sanpaolo sostiene costruzione 300 nuovi alloggi a San Patrignano Qui News Valdera

SAN PATRIGNANO (RIMINI) (ITALPRESS) - Far fronte all'emergenza delle dipendenze. Questa la sfida lanciata oggi da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione San Patrign ...La nuova sfida alle droghe lanciata nell'incontro 'Links for the future: insieme per restituire un futuro' che si è svolto nella comunità, all'indomani della Giornata mondiale contro le dipendenze ...