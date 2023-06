Interrogato lo youtuber Matteo Di Pietro | “La mia vita è rovinata | tornerei indietro”

Matteo Di Pietro , loventenne indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni in seguito all ' incidente di ... Spariti i video sulla Lamborghini Matteo Di PietroMatteo Di ...E' quanto ha affermato l'avvocato Antonella Benveduti, difensore di Matteo Di Pietro,ai domiciliari per l'incidente di Casal Palocco, dopo l'interrogatorio di garanzia svolto oggi davanti ...Matteo Di Pietroin settimana Intanto Matteo Di Pietro , loalla guida del Suv coinvolto nello scontro, sarà ascoltato per la prima volta dagli inquirenti per fornire la sua ...

Incidente Casal Palocco, finito l'interrogatorio di garanzia per youtuber Di Pietro Sky Tg24

Nel tribunale di Roma si è svolto l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, youtuber coinvolto nell'incidente di Casal Palocco.Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni in seguito all'incidente di Casal Palocco in cui è morto Manuel Proietti, bambino di 5 ...