Inter | Thuram ha firmato Marotta | “Soddisfatto? Certo che sì”

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcushacon l’in tarda serata dopo alcune ore di stallo in cui sono stati approfonditi alcuni dettagli del contratto alla presenza dei legali del giocatore e del club. La fumata bianca tanto agognata è comunque arrivata e all’uscita dal quartier generale nerazzurro è Beppea rilasciare le prime fugaci dichiarazioni: “Se c’è soddisfazione per questa operazione?che sì”.invece, in macchina col padre, non ha rilasciato dichiarazioni. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale del club. SportFace.

Commenta per primo Chiuso l'affare- atteso a Milano in questi giorni - dall'ambientespuntano alcuni retroscena legati alla trattativa: secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stato Simone Inzaghi a chiamare il giocatore ...Calciomercatoe Milan: il punto di RavanelliPer quanto riguarda i movimenti in entrata, l'ha chiuso la trattativa per Marcusche Ravanelli definisce 'un grandissimo acquisto'. E su ......di ingaggio persono tanti, ma Dzeko costava di più, perché non potevi usufruire del decreto crescita ". " Se arriva un'offerta per Onana da 50 milioni , l'affare può soddisfare l'. Qua ...

Inter, Thuram ha firmato: sarà nerazzurro fino al 2028 - Sportmediaset Sport Mediaset

Marcus Thuram ha firmato il contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2028. Il giocatore si trova ancora nella sede nerazzurra, ma a questo punto manca soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'Inter ...Marcus Thuram si veste di nerazzurro. Oggi è il giorno delle visite mediche e della firma per il giocatore francese, destinato a diventare un nuovo attaccante dell'Inter.