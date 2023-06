Inter | l’Al-Nassr in sede | fiducia per Brozovic | fumata bianca vicina | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 giugno 2023) 2023-06-26 23:00:00 Fermi tutti!è a Milano per Marcelo. Il club saudita vuole chiudere e l’accordo con l’è ormai a un passo: la cifra del passaggio del croato dal nerazzurro al campionato arabo è di circa 23 milioni di euro, con 20 milioni a stagione per il centrocampista.– Il CEO del, Ahmed Alghamdi, è appena uscito dallanerazzurra in Viale della Liberazione: c’èper chiudere l’affare in settimana, si stanno sistemando gli ultimi dettagli e poi ci sarà ladefinitiva. L’sta già lavorando per Davide Frattesi, considerato il sostituto ...