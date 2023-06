Inter | è il giorno di Marcus Thuram | il francese è atterrato a Milano

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ ildiall’. Il calciatore classe 1997 èin mattinata a, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.arriverà a parametro zero, dopo aver disputato le ultime quattro stagioni in Germania vestendo la maglia del Borussia Monchengladbach. SportFace.

Forse, chissà, è anche perché, Milan e Juventus sono contemporaneamente alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. Il club nerazzurro, fino a qualchefa, sembrava in ...La sessione estiva di calciomercato è già impostata e riserva, ogni, una sorpresa . In tempo ... in questa fase, un derby- Milan che sta riservando emozioni ai tifosi. Juventus in ......(neopromossa) Empoli Fiorentina Frosinone (neopromossa) Genoa (neopromossa) Hellas Verona... Se ne saprà di più 7 luglio,del Consiglio Federale. Si prevede un estate di ricorsi e carte ...

Inter, è il giorno di Marcus Thuram: atteso a Milano per visite e firma - Sportmediaset Sport Mediaset

Massimo Morales, ex vice di Trapattoni al Bayern Monaco racconta un aneddoto cruciale per il passaggio di Thuram all'Inter. "Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo. Parlammo delle si ...Marcus Thuram è arrivato all'aeroporto di Malpensa: oggi è il giorno delle visite e della firma con l'Inter Marcus Thuram sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell' Inter. L'attaccante ...