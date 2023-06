Inter | come giocherà con Thuram | la probabile formazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Sembrava destinato al Milan, poi, però, è arrivato l'affondo (decisivo) dell'. Marcus, figlio dell'ex difensore Lilian, approderà nella Milano nerazzurra, dove è arrivato già nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, per visite mediche e firma. L'attaccante, in uscita a parametro...

Ecco quando entrano in scena Napoli,, Lazio e Milan. Sono trascorsi appena 17 giorni dalla finale di Istanbul e oggi comincia già la nuova stagione della Champions League.consuetudine, a ...... Pirlo era stato accostato, tra le altre piste, al Pisa,raccontato da Calciomercato.it. ... La scelta, alla fine, è ricaduta sull'ex centrocampista di, Milan e Juventus. A lui il compito, non ......l'arrivo di Sir Claudio a sbloccarlo definitivamente e permettergli di conquistare il Pablito... Il ragazzo scuolaè oggi conteso da tanti club di Serie A e B, ma potrebbe anche restare alla ...

Marcus Thuram, chi è e come gioca il nuovo colpo dell'Inter L'Ultimo Uomo

Massimo Morales, ex vice di Trapattoni al Bayern Monaco racconta un aneddoto cruciale per il passaggio di Thuram all’Inter. “Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo. Parlammo delle ...Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, potrebbe lasciare il club bianconero in estate: come riportato dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport", il ...