Inter col dilemma portiere | Handanovic va sostituito in due ruoli?

(Di martedì 27 giugno 2023) Samirè vicino a salutare l’, avendo il contratto in scadenza il 30 giugno. Il suo addio rischia di creare un doppio problema ai nerazzurri, oltre alla necessità di nominare un nuovo capitano. FUTURO IN BILICO – Il contratto che lega Samirall’scade tra pochi giorni, il 30 giugno 2023. Tuttavia il futuro dell’attuale capitano nerazzurro è ancora in bilico. E la sensazione è che questo sia legato alla situazione di André Onana, pezzo pregiato dell’sul mercato. Il camerunense ha rimpiazzato più che adeguatamente il numero 1 tra i pali, e anche dal punto di vista della personalità (ne parlavamo qui). E proprio questo è il nodo da cui dipende il futuro di. Che ha ricevuto una proposta di rinnovo dall’, sebbene al ...

Inoltre, grazie al sacrificio di Onana, l'tornerà alla caricaChelsea per riportare l'attaccante belga Lukaku a Milano.... in scadenza a giugno 2024 18.25 - Incontro in sede trae Al - Nassr: c'è grande fiducia per ...- Il Real Madrid ha annunciato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024......che Milan edrealizzassero uno stadio congiuntamente, con tanto di Progetto aggiudicatario del concorso [9] . Pareva che lo Stadio potesse essere ubicato in un altro Comune e che i rapporti...

Derby col Milan per Lukaku, l'Inter studia la contromossa OA Sport

Marcus Thuram oggi dirà ufficialmente sì all’Inter. In mattinata le visite mediche, per poi firmare in serata il suo contratto quinquennale. Sul numero di maglia, vige una terza opzione PRIMO ACQUISTO ...L'Inter, con ogni probabilità, sarà una delle partecipanti al prossimo Mondiale per club Fifa, quello col nuovo format (32 finaliste) che verrà disputato negli ...