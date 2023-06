(Di martedì 27 giugno 2023) Leggi Anche WhatsApp, come vivevamo senza e perché non possiamo più farne a meno Nuove funzioni per tutelare la privacy nei messaggi Al fine di proteggere le persone da interazioni indesiderate nei DM ...

Instagram, Meta: nuovi strumenti di sicurezza per gli adolescenti (e non solo) TGCOM

Più privacy e più sicurezza. Le parole d'ordine di Meta in materia di app e social media. La società fondata da Mark Zuckerberg e che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e quelli ...L’azienda ha lanciato nuovi strumenti per la privacy e la sicurezza, tra questi Non disturbare, Prenditi una pausa e Supervisione per i genitori ...