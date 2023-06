Insospettabili in serra cannabis | sequestrate oltre 2500 piante tra Lioni e Teora

(Di martedì 27 giugno 2023) La via della marijuana arriva fino ai pendii dell’alta Irpinia: trasono statedi. “Continuum Bellum”, l’operazione antidroga dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ‘lascia’ per qualche ora i Lattari e si estende all’Avellinese, nel territorio del comune di

Insospettabili in serra cannabis, sequestrate oltre 2500 piante Agenzia ANSA

LIONI e TEORA (AV) - “Continuum Bellum”, l’operazione antidroga dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ...Nelle serre 6 persone, come in un laboratorio in piena attività. Tutte in manette. Padre e figlia di origini napoletane residenti a Lioni, gli altri albanesi ...