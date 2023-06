Il risultato economico di esercizio dell'torna positivo nel 2022 dopo il rosso registrato negli anni della pandemia: nell'anno - secondo il Rendiconto generale appena approvato daldell'Istituto - si è registrato un risultato ...Lo dice il Rendiconto generale approvato dal, il Comitato di indirizzo e vigilanza dell', presieduto da Roberto Ghiselli, alla cui seduta ha partecipato per la prima volta anche la neo .... si prescrivono in cinque anni gli alimenti . Si tratta di tutte le prestazioni economiche ... Sempre in 5 anni vanno in prescrizione i contributi dovuti all'e all'Inail per i pagamenti di ...

Inps: Civ, nel 2022 risultato economico +7,14 miliardi La Prealpina

Nella seduta che ha visto anche la presenza della Commissaria Micaela Gelera, il Civ ha evidenziato l'aumento del gettito contributivo (+8,1%) che ha raggiunto quota 256 miliardi di euro. Sono in cres ...Nel 2022 l'Inps ha speso per le pensioni circa 283 miliardi con un aumento del 3,83% sull'anno precedente. (ANSA) ...