Indiana Jones e il Quadrante del Destino | Harrison Ford saluta il suo personaggio cult | Il modo giusto per porre fine alla saga

(Di martedì 27 giugno 2023) Leggi Anche Cannes 76,: 'Ora mi riposo' L'ultimo capitolo Cappello, giubbino in pelle, frusta, una nuova mappa, nuovi tesori, la marcetta di John Williams in ...

Leggi Anche Cannes 76, Harrison Ford saluta: 'Ora mi riposo' L'ultimo capitolo Cappello, giubbino in pelle, frusta, una nuova mappa, nuovi tesori, la marcetta di John Williams in sottofondo. In due parole,. A 15 anni ...- Pubblicità - Harrison Ford ha ringraziato Tom Selleck , la prima scelta originale per interpretare, per aver abbandonato il ruolo alla vigilia delle riprese di I Predatori dell'arca perduta , il film, che è stato un grande successo e ha cementato lo status di Ford come protagonista. ...Domani - 28 giugno -e il Quadrante del Destino sarà finalmente nelle sale italiane - negli Stati Uniti debutterà due giorni dopo, il 30. In occasione dell'imminente uscita, Lucasfilm ha quindi rilasciato ...

«Indiana Jones», il sorriso malinconico di un inossidabile archeologo (voto 7 e 1/2) Corriere della Sera

Il film è stato presentato in anteprima italiana a Taormina dall'attore, in compagnia di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, e arriva al cinema dal 28 giugno ... Cresce l'attesa per l'uscita in sala del film "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", che ...