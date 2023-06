Incidente stradale | l' autoscala tocca il cavalcavia | il tir si ribalta e muore l' autista

mortale , questo pomeriggio, attorno alle 16, sull'Autocisa, tra lo svincolo di Fornovo e ... Secondo una prima ricostruzione della poliziadi Parma , l'uomo aveva appena terminato di ...I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un. NEOPATENTATI I ... con corsi extracurricolari di educazioneche avranno una premialità finale: a ogni studente che li ...Safety car in caso dipotranno rallentare il traffico e fruire da deterrente per ...e approvato il disegno di legge - delega per una riforma della disciplina sulla circolazione, che ...

Doppio incidente sull'autostrada Palermo-Mazara e traffico in tilt: lunghe code verso il capoluogo siciliano Virgilio Notizie

Regole e sanzioni più severe per chi guida mentre usa il cellulare o sotto l'effetto di droghe, con revoca immediata della patente. Nuove norme sui monopattini, novità anche per ztl, autovelox e segna ...Incidente mortale, questo pomeriggio, attorno alle 16, sull'Autocisa, tra lo svincolo di Fornovo e quello di Borgotaro, nel parmense. A perdere la vita un operaio spezzino di 55 anni. Secondo una ...