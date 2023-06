Incidente Casal Palocco | youtuber risponde a domande del gip Legale | Tragedia per tutti

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi nel tribunale di Roma si è svolto l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne che lo scorso 14 giugno era alla guida del Suv Lamborghini che ha travolto una Smart, uccidendo nell’impatto un bimbo di 5 anni e ferendo la mamma e la sorellina del piccolo. L'interrogatorio è durato circa un'ora e mezza: il giovane è comparso davanti al gip Angela Gerardi e ha risposto alle. "Questa è unaper. Il mio assistito è distrutto così come la famiglia del bimbo: sono due famiglie distrutte. In questa questa attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla Procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del Suv", ha affermato l'avvocato difensore dellodopo l'interrogatorio di garanzia. Di Pietro, indagato per omicidio stradale aggravato, al momento è ai ...

