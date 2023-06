Incidente Casal Palocco | youtuber indagato risponde a domande gip

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – E' durato un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il giovaneagli arresti domiciliariper omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'del 14 giugno scorso a, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel. Il giovane, arrivato a piazzale Clodio con il suo difensore, ha risposto alledel gip Angela Gerardi. "E' una tragedia per tutti – ha detto il difensore del giovane, l'avvocato Antonella Benveduti – Il mio assistito è distrutto, sono due famiglie distrutte. In questa fase attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del suv". All’arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini ...

