Incidente Casal Palocco | oggi interrogatorio di garanzia per youtuber Matteo Di Pietro

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ fissato perl’diperDi, il giovaneagli arresti domiciliari indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni: era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'in cui la scorsa settimana è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a, Roma. Nell'sono rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. All’arresto di Disi è arrivati dopo le indagini condotte da polizia locale e carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Lo scorso 22 giugno il gip Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Disottolineando tra l’altro che il giovane ...

Leggi anchePalocco, "youtuber andava a oltre 120 km/h con suv"Palocco, perché lo youtuber Matteo Di Pietro è ai domiciliariPalocco, famiglia ...... tra cui i passeggeri delle auto, che hanno assistito alla scena dell', su cui, nonostante ...sono le zone d'ombra che non permettono appieno di capire cosa sia veramente accaduto a...Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari: lo youtuber di The Borderline indagato per omicidio stradale per l'Palocco LA CHALLENGE E a proposito del rischio che Di Pietro possa ...

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Viaggiava a oltre 120 km orari la Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro mentre lo scorso 14 giugno percorreva via di Macchia Saponara, ...