Incidente Casal Palocco | Matteo Di Pietro | «Vorrei tornare indietro»

(Di martedì 27 giugno 2023)Diè stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia con il gip (Giudice per le Indagini Preliminari) per un'ora e mezza. Il giovane youtuber era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'del 14 giugno scorso a, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel. Disi trova agli arresti domiciliari ed è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni. Il Suv Lamborghini, stando alle conclusioni della Procura, viaggiava alla velocità di 124 chilometri orari prima dell'impatto con la Smart che ha causato la morte del piccolo di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina.

diPalocco, lo youtuber Matteo Di Pietro risponde alle domande del gip. 'La mia vita è rovinata. Vorrei tornare indietro nel tempo e che tutto questo non fosse successo'. Così il ...Al momento dell'stavo registrando con la camera piccola mentre un altro amico stava utilizzando quella grande. Matteo sapeva di essere ripreso ma non interagiva con la telecamera', ha ...A seguito dell'ordinanza del gip di custodia cautelare per Matteo Di Pietro , indagato per omicidio stradale e per lesioni a seguito dell'diPalocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di 5 anni, oggi lo youtuber è stato chiamato per l'interrogatorio di garanzia . Il 20enne ha risposto a tutte le domande del gip. ...

Incidente Casal Palocco, youtuber indagato risponde a domande gip Adnkronos

È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco in c ...È durato un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro. Il giovane youtuber è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente costato la ...