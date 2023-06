Incidente Casal Palocco | la folle corsa della Lamborghini | raggiunti i 124 km orari in pochi secondi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023) Passano i giorni ma le indagini per determinare con esattezza la dinamica del sinistro avvenuto lo scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara, a, non si fermano. Ad oggi emergono nuovi dettagli circa la posizione del giovane M., D., P., il vent’enne alla guidache ha centrato il pieno l’utilitaria provocando la morte di uno dei passeggeri. Vani, infatti, i soccorsi per il piccolo Manuel che è deceduto a soli 5 anni. Ora, ci sono dei dettagli preziosi ed al contempo inquietanti circa la velocità alla quale viaggiava l’auto di lusso.: “pericolo di fuga e inquinamento prove” per lo youtuber L’e la...