Incidente Casal Palocco | finito l' interrogatorio di garanzia per youtuber Di Pietro

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi nel tribunale di Roma si è svolto l’diper Matteo Di, il ventenne che lo scorso 14 giugno era alla guida del Suv Lamborghini che ha travolto una Smart, uccidendo nell’impatto un bimbo di 5 anni e ferendo la mamma e la sorellina del piccolo. L'è durato circa un'ora e mezza: il giovane è comparso davanti al gip Angela Gerardi e ha risposto alle domande. "Questa è una tragedia per tutti. Il mio assistito è distrutto così come la famiglia del bimbo: sono due famiglie distrutte. In questa questa attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla Procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del Suv", ha affermato l'avvocato difensore dellodopo l'di. Di ...

