Incidente Casal Palocco | Di Pietro | «Vorrei tornare indietro | la mia vita è rovinata» L' amico in auto | a Matteo dissi di andare piano

È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale in relazione all'diPalocco in cui è morto un bimbo di 5 anni. Vestito con una camicia celeste e pantaloni beige, il giovane è comparso davanti al gip Angela Gerardi. In base a quanto si apprende il ...Il racconto agli inquirenti di uno degli youtuber che era nel suv: "Ho avuto la percezione che stesse andando veloce" Già il giorno precedente all'Palocco gli amici che erano in auto con Matteo Di Pietro lo avevano invitato ad andare piano. E' quanto emerge da una testimonianza contenuta nell'ordinanza con cui il gip di Roma ...diPalocco, lo youtuber Matteo Di Pietro risponde alle domande del gip. 'La mia vita è rovinata. Vorrei tornare indietro nel tempo e che tutto questo non fosse successo'. Così il ...

