(Di martedì 27 giugno 2023)nel tribunale di Roma èl’diper Matteo Di, il ventenne che lo scorso 14 giugno era alla guida del Suv Lamborghini che ha travolto una Smart, uccidendo nell’impatto un bimbo di 5 anni e ferendo la mamma e la sorellina del piccolo. Il giudice ascolterà la versione del giovane, indagato per omicidio stradale aggravato, che al momento è ai domiciliari. Rischia una pena compresa tra i 2 e 7 anni. Si cercheranno conferme alle perizie tecniche, per appurare la velocità dell’auto e se il conducente fosse stato invitato dagli amici a rallentare. C’è anche da chiarire il giallo della sparizione della telecamera che dal Suv riprendeva la “challenge” che il gruppo distava facendo.

Palocco, i TheBorderline fermano le attività su Youtube: 'Profondo dolore, pensiamo solo a Manuel'. Però… - guarda TELECAMERE SCOMPARSE - La decisione di mandare ai domiciliari ...È quanto realmente accaduto il 14 giugno scorso, alle 15.38, in via di Macchia Saponara, aPalocco, pochi secondi prima del drammaticocostato la vita al piccolo Manuel, 5 anni, ...La sua compagna a 17 anni e 9 mesi •diPalocco: al momento dell'impatto Matteo Di Pietro andava a 124 all'ora • Borse in lieve rialzo. Crolla il rublo • Vittorio ...

Passano i giorni ma le indagini per determinare con esattezza la dinamica del sinistro avvenuto lo scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, non si fermano. Ad oggi emergono nuovi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Casal Palocco, atteso per oggi interrogatorio di garanzia per youtuber Di Pietro ...