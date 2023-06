Incidente Casal Palocco | “a Matteo chiesto di andare piano anche il giorno prima”

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Già ilprecedente all’gli amici che erano in auto conDi Pietro lo avevano invitato ad. E’ quanto emerge da una testimonianza contenuta nell’ordinanza con cui il gip di Roma Angela Gerardi nei giorni scorsi ha disposto gli arresti domiciliari perDi Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell’in cui ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni. “Ero seduto sul sedile centrale posteriore, non guardavo la strada perché avevo in mano la telecamera e mi stavo riprendendo, mentre rivolgevo domande a chi era con me del tipo: ‘A chi piace questa macchina? Ci sei mai salita?’. E ...

Incidente Casal Palocco, youtuber indagato risponde a domande gip Adnkronos

