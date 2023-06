In Veneto il 64% dei giovani dai 18 ai 34 anni vive con i genitori Zaia | “La nostra offerta formativa è internazionale”

...6%), entrambe per via dell'alta percentuale di autovetture immatricolate ad uso noleggio e(...in Valle D'Aosta e del 72% in Trentino (grazie alla presenza delle società di noleggio) e del% in ......6%, entrambe in virtù dell'alta percentuale di autovetture immatricolate ad uso noleggio) e(... in queste regioni, infatti, vi sono sedi legali di importanti Società del settore) e del% in ...della classifica mondiale che dopo aver raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros ed i ... 110 WTA), reduce dai quarti di finale delOpen di Gaiba, giocherà al primo turno contro la ...

Veneto, il 64% dei giovani è ancora a casa con i genitori: ecco quando si sposano e vanno a vivere da soli. Il ilgazzettino.it

VENEZIA - Nel 2021, in Veneto, il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, rispetto a una media europea del 50%. Al contempo, sono sempre di più quelli che scelgono ...Al contempo, sono sempre di più quelli che scelgono di trasferirsi all'estero: 4.503, raddoppiati rispetto a dieci anni fa, il 43% dei quali laureati ...