In Argentina l' aereo dei voli della morte ha smesso di volare

L'dei voli della morte, lo Skyvan matricola P51 della prefetturausato per far sparire i corpi di centinaia di detenuti clandestini della dittaura militaree scoperto da un ...Probabilmente lei ricorda la sua conferenza stampa sull'. Gli è stato chiesto sulla "... Una delle caratteristiche inerenti alla culturaè una profonda sfiducia nei confronti del Nord, ...Volare dalla Florida a Buenos Aires di solito dura circa dieci ore. Il turboelica che è atterrato sabato innon era unnormale. Era in viaggio da venti giorni. Lo Short SC.7 Skyvan non trasportava merci cruciali né passeggeri VIP. L'rappresenta un altro mezzo per dare modo agli ...

Tornato in Argentina l'aereo dei voli della morte

