Imbarazzo ad Harvard | prof italiana conduce studi sull’onestà | l’accusano di falsificare i dati

Il 16 giugno Max Bazerman, professore ade coautore dello studio incrimanto, ha rivelato di essere stato avvertito dalla prestigiosa università che alcuni dati non tornavano. In particolare, si trattava di un esperimento che chiedeva ...

Imbarazzo ad Harvard, insegnante italiana di etica ha imbrogliato: parte inchiesta TGCOM

Ironia della sorte per una professoressa italo-americana di Harvard che, nell'ambito di un corso di studi in scienza comportamentale, insegna l'onestà ed è stata accusata di aver truccato dei dati.