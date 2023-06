Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) Sicurezza al volante, scende in campo anche la scuola. Nelle ore in cui il Consiglio dei ministri approva il nuovo codice della strada, il ministro dell'Istruzione Valditara annuncia le misure che le istituzioni scolastiche mettono in campo per favorire la conoscenza delle regole per una guida sicura. Valditara parla esplicitamente di "crediti" perché "dobbiamo spiegare ai ragazzi che finiscono in carcere e si rovinano la vita".