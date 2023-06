Ilary Blasi in motorino a Roma | insieme alla showgirl un accompagnatore misterioso I fan | «Bastian è tornato?»

Per, dopo la fine dell' Isola dei famosi , sono ufficialmente iniziate le vacanze estive. Anche se per il momento la conduttrice sembra non essersi ancora spostata dai Roma. Nell'ultimo ...Un periodo tormentato, per Francesco Totti . Non solo per il rocambolesco divorzio dae tutto quel che sta comportando. Ma anche, come spiega affaritaliani.it , perché la sua Numberten srl, società di cui è socio al 100%, versa in difficili condizioni economiche. Il Pupone, ...lancia un segno di pace e dopo mesi tesissimi tende la mano a Francesco Totti . Oggi gli avvocati della conduttrice hanno consegnato le chiavi della Longarina , il noto centro sportivo a ...

Ilary Blasi in piscina con Isabel Totti e le amichette: crea gli scoubidou in costume di pizzo Stile e Trend Fanpage

Ilary Blasi lancia un segno di pace e dopo mesi tesissimi tende la mano a Francesco Totti. Oggi gli avvocati della conduttrice hanno consegnato le chiavi della Longarina, il noto centro sportivo a ...Il centro sportivo Longarina rientra nella disponibilità di Francesco Totti. Per volere di Ilary Blasi, il legale della conduttrice ha riconsegnato all’entourage dell’ex capitano della Roma le chiavi ...