Il Viminale vieta l’88 sulle maglie | Pasalic sarà costretto a cambiare numero

(Di martedì 27 giugno 2023) Dalla prossima stagione Marionon potrà più indossare la maglia88: lo ha stabilito ilnell’ambito di un progetto di lotta all’antisemitismo, che prevede anche l’immediata interruzioni delle partite “al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita”. Il88 viene utilizzato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler (l’h è l’ottava lettera dell’alfabeto). Il ministro Piantedosi ha spiegato ancora come la dichiarazione di intenti firmata da Governo e mondo del calcio preveda anche il divieto “dell’uso da parte delle tifoserie di simboli che possano richiamare il nazismo, la responsabilizzazione dei tesserati a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche, la definizione delle modalità di interruzione delle partite in caso ...

Il rischio è che ilspenda, o abbia già speso, soldi pubblici per un software predittivo ...delle scelte di ogni stato soprattutto nei settori ad alto rischio in cui il regolamentol'...approfondimento Usa, Texas promulga legge checure mediche a minori transgender FOTOGALLERY ©... In particolare ilha chiesto ai sindaci di non trascrivere più i certificati di nascita ...... rinviata in realtà dopo un estenuante ping pong tra Questura, Prefettura,, Casms e Lega . ... Il sindaco Manfredi ha anche emanato un' ordinanza chela "vendita (con esclusione dei ...

Il Viminale vieta la maglia numero 88 per combattere l'antisemitismo ... L'Interista

C’è anche il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con ...Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato anche di un divieto per il numero 88: "C'è anche il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra ...