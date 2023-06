(Di martedì 27 giugno 2023) Città del– Dopo aver incontrato il presidente ucraino (leggi qui), il cardinalva apercol Cremlino. Lo rende noto la Santa Sede, che in una nota annuncia le date della nuova missione diplomatica: “Si comunica che nei giorni 28 e 29 giugno 2023, il cardinal Matteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a, quale Inviato di Papa Francesco“. Scopo principale dell’iniziativa, precisano da Oltretevere, “è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta“. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...

... brano in cui una madrecon il figlio omosessuale. Nel videoclip, spiega i protagonisti ... Bingo: l'album fece il giro d'Italia partendo dal. Oggi, invece, accade che qualcuno si ...Salirò sul palco all'Arco della Pace per cantare "Diverso", un brano dove una madrecon suo ... Bingo: l'album fece il giro d'Italia partendo dal. Oggi accade che qualcuno si travesta ...... il presidente Zelensky alcune settimane fa, in visita in, ha già spiegato personalmente a ... pur riconoscendo l'aggressione russa, non ragiona in termini geopolitici e quindicon ...

Il Vaticano dialoga con Putin: Zuppi va a Mosca per trattare la pace Il Faro online

Pace in Ucraina, 4 dossier: Kiev, Mosca, Pechino, Brasile, i Paesi africani chiedono il ritiro dei russi, dal Vaticano piano umanitario.Papa Francesco ha parlato dell'importanza del giornalismo e della pericolosità delle fake news. "Taccuino e penna sono semplici accessori se manca lo sguardo ...