Il testamento di Berlusconi in ritardo «per la burocrazia» Ma intanto spunta “l’amico” dalla Colombia | «Diffido il notaio»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) Ildinon è ancora stato pubblicato. Doveva essere aperto ieri, lunedì 26 giugno. Ma ilArrigo Roveda ha fatto sapere che passeranno giorni. A causa della, fa sapere oggi La Stampa. Perché ci sono documenti da attendere, inventari da compilare e perizie da terminare. Il tutto servirà a rispondere a una domanda: quanto vale il tesoro di Silvio? E mentre giovedì è in programma l’assemblea di Fininvest in via Paleocapa,un lascito testamentario ai Caraibi. Beneficiario è il torinese Marco Di Nunzio, classe 1968. E lui stesso ha detto al Fatto Quotidiano di essere il primo dei legatari. E anche di aver diffidato Fininvest e Roveda. Minacciando in caso contrario l’addebito dei danni «con sequestro di azioni della società». L’assemblea di via ...