Il sindaco di Ravenna De Pascale | «Non si esce dall’emergenza senza soldi Offensivo che la maggioranza non si fidi di chi non ha il suo colore politico» – L’intervista

(Di martedì 27 giugno 2023) Al Consiglio dei ministri previsto per oggi pomeriggio, dovrebbero arrivare novità anche sull’emergenza alluvione in Emilia Romagna e, soprattutto, sulla nomina del commissario alla ricostruzione, oggetto di polemiche all’interno dellae con le opposizioni. Ildie presidente della provincia (oltre che dell’Unione province italiane), Michele De, ammette con Open di essere preoccupato. Qual è la situazione a quasi un mese e mezzo dai fatti in Romagna? «E’ molto diversificata. In provincia disono stati colpiti tutti i comuni e abbiamo tutte le tipologie di danni, partendo dalla collina dove abbiamo una parte significativa delle 1000 frane che si sono verificate nella regione. Le frane sono molto difficili da gestire anche perché abbiamo la viabilità ...

... subito riconosciuta anche daldi Forlì, Gian Luca Zattini, pensammo infatti che fosse ... non solo per Rimini e Forlì - Cesena, ma anche per, che potrebbe mettere così in sinergia l'hub ...Poi alla scuola media "Ungaretti" e a quella elementare "Pezzani" di Solarolo, insieme al...sopralluogo in alcune scuole interessate dall'alluvione delle province di Forlì - Cesena e. ...Ildie presidente della provincia (oltre che dell'Unione province italiane), Michele De Pascale, ammette con Open di essere preoccupato. Qual è la situazione a quasi un mese e mezzo ...

Il sindaco di Ravenna De Pascale: «Non si esce dall'emergenza ... Open

Un esposto inviato dal Gruppo Consiliare La Pigna alla Procura di Forlì sulle mascherine acquistate tramite affidamento diretto da Ausl Romagna ha fatto ...Una delegazione della Giunta ha consegnato al sindaco di Conselice (RA) i proventi della serata benefica dello scorso 6 giugno, per un totale di 10.500 euro ...