Il signore della Serie B | Stefan Schwoch 

(Di martedì 27 giugno 2023) IlB:Schwoch Ci sono calciatori che hanno lasciato dei ricordi indelebili a tantissimi tifosi anche se non hanno vinto nulla di importante a livello di trofei, grazie alla tanta gavetta, al grande spirito di abnegazione e alla grande forza di volontà nel superare qualsiasi ostacolo: uno di questi è di origine Bolzanese, classe 1969, con una lunghissima carriera vissuta traC e cadetteria di cui ne è diventato, nel tempo, letteralmente il re assoluto; con un cognome un po’ tedesco un po’ polacco ma italianissimo a tutti gli effetti: lui è l’indomabileSchwoch. Un attaccante che è riuscito grazie alle sue grandi qualità, ad essere un idolo di una tifoseria “particolare” come quella napoletana, ma non solo. La carriera di Schwoch non è di quelle ...