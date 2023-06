Il ritorno di Figliuolo | il generale buono per tutte le emergenze | il governo lo nomina commissario alla ricostruzione in Romagna

(Di martedì 27 giugno 2023) Ildell’esercito Francesco Paolosaràper il post-alluvione in. Per lamanca solo il via libera formale del consiglio dei ministri che è in programma alle 18, ma nella maggioranza l’accordo è stato raggiunto. Come noto,– che è comandante del Comando operativo di vertice interforze – ha ricoperto il ruolo distraordinario per l’emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022. Nelle settimane scorse, e fino a ieri, lo scontro tra, Regione e sindaci si era consumato più volte sia sul nome delsia sulle procedure da mettere in campo per la riqualificazione e lanei ...

Sarà Francescoil commissario scelto dal Governo per la ricostruzione dell'Emilia - Romagna dopo l'alluvione di maggio. Il generale di Corpo d'Armata, già commissario straordinario per l'emergenza Covid - ...Il Generale di Corpo d'Armata Francesco , già commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, è stato scelto dal governo come commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'......delle attività a fuoco. "Questa esercitazione è un test importante per provare tutte le procedure di comando e controllo in un ambiente integrato e interforze", ha spiegato ancora. ...

Il ritorno del generale Figliuolo, nominato commissario per la ... Open

Sarà Francesco Paolo Figliuolo il commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna: la sua nomina verrà ratificata nel Consiglio dei Ministri in programma alle ore 18 di oggi, martedì 27 ...Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, è stato scelto dal governo come commissario per ...