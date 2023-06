Il Regolamento Ue sull’AI spiegato dagli avvocati Cannella e Barbarino

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Il 14 giugno 2023, con il voto favorevole del Parlamento europeo, l’Artificial Intelligence Act (la proposta dieuropeo sull’Intelligenza artificiale) è entrato nella fase conclusiva dell’iter per la sua approvazione definitiva che si avrà con il voto del Consiglio europeo atteso, entro la fine dell’anno in corso, a conclusione dei negoziati tra gli Stati dell’Unione europea. Non è un caso che la scelta di disciplinare la complessa materia dell’Intelligenza artificiale sia ricaduta suleuropeo, trattandosi quest’ultimo di un atto normativo che, essendo vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione, ha una forza “dirompente” rispetto alla normativa nazionale che, in alcuni casi, costituisce il presupposto nella scelta delle aziende di operare in determinati Stati ove le regole di settore sono meno ...