Il primo 64 Bars di Salmo è qui per spaccare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 giugno 2023) 64è un format che in questo momento storico non ha bisogno di presentazioni. E se non ci si ferma a pensare, si fa fatica a pensare che fuori da questa selezione, ci sono ancora molti artisti che sono perfetti per il format ma che per i motivi più vari non hanno ancora partecipato.è tra questi. Ieri sera è infatti uscito il64di, prodotto da Luciennn, che è appunto la prima apparizione nel format del rapper sardo, che annuncia così la sua partecipazione al secondo appuntamento di Redbull 64Live, il 7 ottobre a Scampia, al fianco di nomi del calibro di Geolier, Noyz, Lazza e Miles. Una data a corollare il tour estivo che da luglio a settembre vedràsui principali palchi dei festival italiani, come Goa Boa, Rock in Roma o ...