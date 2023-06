Il presidente Lukashenko conferma | «Prigozhin è in Bielorussia»

(Di martedì 27 giugno 2023) IldellaAlexanderhato la presenza del capo della Wagner Yevgenyin. «Le garanzie di sicurezza, come promesso ieri, sono state fornite.oggi è in», ha dettocitato dall’agenzia Belta. Durante la rivolta «per mezza giornata, tutte le forze armate, non solo l’esercito, ma anche la polizia e le unità speciali, sono state messe in stato di massima allerta. Un’intera brigata era pronta ad essere dispiegata nella Federazione Russa se necessario», ha dichiarato ilbielorusso. su Open Leggi anche:, il jet privato del leader del Gruppo Wagnerè atterrato ...

Lukashenko, chi è il presidente bielorusso definito “l’ultimo dittatore d’Europa” Sky Tg24

